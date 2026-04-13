Юрист рассказал об ответственности за осквернение георгиевской ленты

Юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости напомнил, что публичное осквернение георгиевской ленточки может грозить россиянам уголовной ответственностью.

Согласно закону, действующему с 2022 года, георгиевская лента приравнена к символам воинской славы России. За её публичную порчу, сопровождающуюся демонстрацией пренебрежительного и негативного отношения, предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Юридические лица за аналогичное нарушение несут административную ответственность с штрафом от трёх до пяти миллионов рублей.

При этом, по словам юриста, если лента на автомобиле просто загрязнена, это не является основанием для привлечения к ответственности, однако он рекомендовал не допускать её загрязнения и размещать ленту внутри салона.

Ранее сообщалось, что россиянам, которые украшают придомовые клумбы старыми автомобильными покрышками в виде лебедей, может грозить не только штраф, но и уголовная ответственность.

