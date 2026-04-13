Юрист рассказал об ответственности за осквернение георгиевской ленты

Согласно закону, действующему с 2022 года, георгиевская лента приравнена к символам воинской славы России. За её публичную порчу, сопровождающуюся демонстрацией пренебрежительного и негативного отношения, предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Юридические лица за аналогичное нарушение несут административную ответственность с штрафом от трёх до пяти миллионов рублей.