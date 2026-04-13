Эксперт Голубева рассказала, когда стоит брать отпуск в мае

В целом, по словам эксперта, май считается одним из наименее выгодных для отпуска с финансовой точки зрения — из-за большого количества праздничных дней стоимость одного рабочего дня в нем выше. Отпускные рассчитываются по среднему заработку (с учетом календарных дней), а зарплата — по рабочим дням. В месяцах с большим числом праздников рабочих дней меньше, поэтому «стоимость» одного рабочего дня выше, и, уходя в отпуск, человек теряет больше потенциального дохода по сравнению, например, с августом или октябрем, добавила Голубева.