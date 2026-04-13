Эксперт Голубева рассказала, когда стоит брать отпуск в мае

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отпуск в мае, который является одним из самых невыгодных месяцев для отдыха с финансовой точки зрения, лучше брать с 4 по 8 число, так можно получить сразу 11 выходных дней. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«В 2026 году официальные выходные приходятся на 1−3 мая и 9−11 мая. Самый выгодный с точки зрения продолжительности отдыха вариант — взять отпуск на рабочие дни между этими периодами, то есть с 4 по 8 мая. В этом случае можно получить непрерывный отдых почти на 11 дней — с 1 по 11 мая», — сказала Голубева.
Кроме этого, Голубева отметила, что можно использовать альтернативную стратегию. Например, взять отгул или попросить гибкий график, если это допускает работодатель.
В целом, по словам эксперта, май считается одним из наименее выгодных для отпуска с финансовой точки зрения — из-за большого количества праздничных дней стоимость одного рабочего дня в нем выше. Отпускные рассчитываются по среднему заработку (с учетом календарных дней), а зарплата — по рабочим дням. В месяцах с большим числом праздников рабочих дней меньше, поэтому «стоимость» одного рабочего дня выше, и, уходя в отпуск, человек теряет больше потенциального дохода по сравнению, например, с августом или октябрем, добавила Голубева.