В России создадут НИЦ судостроения имени Алексея Крылова

В России появится Национальный исследовательский центр судостроения имени академика Алексея Крылова. Постановление о создании центра подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, для формирования новой структуры будет реорганизован ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в Санкт-Петербурге.
В новом центре планируется проводить фундаментальные и прикладные исследования в области судостроения и морской техники. Также в нем будут выполнять полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям отрасли.
НИЦ будет участвовать в формировании и обосновании программ развития судостроения. Он будет объединять научный, конструкторский и технологический потенциал ведущих организаций.
