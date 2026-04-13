Дерево в честь Петра Дуброва высадят в Хабаровске

Дерево в честь Героя Российской Федерации, почётного гражданина Хабаровска, космонавта Петра Дуброва высадят на набережной Амура в краевой столице. Министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев рассказал об этом родителям космонавта, сообщает пресс-служба Минприроды.
"Побывал сегодня в гостях у родителей космонавта Петра Дуброва. Поздравил их с праздниками — с Пасхой и с Днем космонавтики. С 2021 года, когда стартовала первая космическая одиссея Петра (верю, что не последняя), 12 апреля сейчас их семейный праздник, — написал министр на своей страничке Вконтакте (12+).
Как отметил Александр Леонтьев, в планах высадить в Хабаровске аллею героев. Вопрос этот сейчас прорабатывается. «Но точно знаю, что одно из деревьев будет высажено в честь первого хабаровского космонавта Петра Дуброва».
Напомним, Петр Дубров — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 125-й космонавт России отправился в космос в 2021 году и провел на борту МКС 355 дней. Герой Российской Федерации. Почётный гражданин Хабаровска.
Ранее сообщалось, что лётчик-космонавт из Хабаровска Пётр Дубров поздравил земляков с Днём космонавтики. Сейчас он готовится к своему новому полёту в космос, но уже в качестве командира экипажа. Запуск корабля «Союз МС −29» запланирован на лето. Сейчас идут тренировки.
Наш земляк Пётр Дубров не только побил рекорд по длительности полёта среди российских космонавтов, но и четыре раза выходил в открытый космос, проведя там почти 30 часов. А ещё во время полёта он сделал потрясающие кадры: самое длинное за последние 500 лет лунное затмение, виды Хабаровска и Земли из космоса. Также сыграл роль космонавта в фильме «Вызов» (12+) — первой кинокартине в истории снятой на МКС.