Дерево в честь Петра Дуброва высадят в Хабаровске

Наш земляк Пётр Дубров не только побил рекорд по длительности полёта среди российских космонавтов, но и четыре раза выходил в открытый космос, проведя там почти 30 часов. А ещё во время полёта он сделал потрясающие кадры: самое длинное за последние 500 лет лунное затмение, виды Хабаровска и Земли из космоса. Также сыграл роль космонавта в фильме «Вызов» (12+) — первой кинокартине в истории снятой на МКС.