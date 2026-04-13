Жителям Магадана предложат 300 вакансий на ярмарке трудоустройства.

В предстоящую среду, 17 апреля, в Магадане состоится масштабное карьерное мероприятие — региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Площадкой для встречи работодателей и соискателей станет спорткомплекс «Президентский», сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации Центра занятости Магаданской области, участие в ярмарке примут более 30 ведущих предприятий Колымы. Работодатели из сфер ЖКХ, пищевой промышленности, образования и горного дела презентуют около 300 актуальных вакансий.
Программа мероприятия включает работу нескольких тематических зон: «Территория кадровых решений», «Работа для СВОих» и «Работа без ограничений». Посетители смогут получить консультации по вопросам государственной поддержки бизнеса и пройти профориентационные тесты. Мероприятие продлится с 11:00 до 15:00.
