Дмитриев: после выборов в Венгрии распад ЕС лишь ускорится

После выборов в Венгрии распад ЕС лишь ускорится, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он прокомментировал мнение британского активиста Томми Робинсона о результатах выборов в Венгрии.
«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.
Напомним, согласно последним данным, оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, она получила 138 мест из 199.
Робинсон отметил, что Венгрия будет «вся в дырах», как Британия, ФРГ и Франция.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что итоги голосования на парламентских выборах в стране понятны и болезненны для возглавляемого им альянса «Фидес» — «Христианско-демократическая народная партия».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.