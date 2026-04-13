Дмитриев: после выборов в Венгрии распад ЕС лишь ускорится

Оппозиционная партия «Тиса» лидирует на парламентских выборах в Венгрии, Кирилл Дмитриев заявил, что на фоне этого распад ЕС лишь ускорится.

Источник: Аргументы и факты

После выборов в Венгрии распад ЕС лишь ускорится, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал мнение британского активиста Томми Робинсона о результатах выборов в Венгрии.

«Это лишь ускорит распад ЕС. Проверьте через четыре месяца, прав ли я», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X*.

Напомним, согласно последним данным, оппозиционная партия «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, она получила 138 мест из 199.

Робинсон отметил, что Венгрия будет «вся в дырах», как Британия, ФРГ и Франция.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что итоги голосования на парламентских выборах в стране понятны и болезненны для возглавляемого им альянса «Фидес» — «Христианско-демократическая народная партия».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше