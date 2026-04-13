В ЕАО ввели запрет на посещение лесов

В ЕАО с 11 апреля введён запрет на посещение лесов, — сообщает канал ЕАО территория действий.
Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти региона усиливают меры из-за сохраняющейся пожароопасной обстановки.
По данным на утро, в автономии действуют два лесных пожара общей площадью 21,1 тысячи гектаров. Несмотря на снижение числа очагов, риск новых возгораний остаётся высоким, особенно по вине человека.
Запрет распространяется на проход граждан, въезд транспорта и любые работы на территории лесного фонда. В населённых пунктах уже работают патрульные группы, которые выявляют нарушителей особого противопожарного режима.
Дополнительно усилен контроль на объектах инфраструктуры. В частности, на железной дороге проводят окашивание сухой травы и уборку мусора, чтобы исключить возгорания вблизи путей.
Жителей информируют о действующих ограничениях и ответственности за их нарушение. За несоблюдение правил предусмотрены административные штрафы, а фермерские хозяйства могут лишиться господдержки и субсидий.