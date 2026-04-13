В России увеличили норматив расходов на лекарства для льготников: что известно

Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили увеличить возрастной порог для получения бесплатных лекарств детьми из многодетных семей с 6 до 14 лет. По словам депутата Госдумы Яны Лантратовой, дети нередко болеют поочередно. Это приводит к возникновению значительных расходов на лекарства.