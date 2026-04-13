В России увеличили норматив расходов на лекарства для льготников: что известно

В России увеличен норматив финансовых затрат государства на обеспечение льготников лекарственными препаратами до 1 400,7 рубля в месяц на одного человека. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
Речь идет о государственной социальной помощи для отдельных категорий граждан, включающей обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам врача, а также специализированным лечебным питанием для детей-инвалидов.
Правительство уточнило, что повышение норматива позволит пересчитать объем федерального финансирования, направляемого регионам на эти цели. Благодаря этому субъекты РФ смогут дополнительно закупить необходимые препараты в 2026 году.
Ранее KP.RU сообщал, что в России предложили увеличить возрастной порог для получения бесплатных лекарств детьми из многодетных семей с 6 до 14 лет. По словам депутата Госдумы Яны Лантратовой, дети нередко болеют поочередно. Это приводит к возникновению значительных расходов на лекарства.