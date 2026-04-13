Житель Комсомольска-на-Амуре получил 21 год колонии строгого режима за шпионаж

Апелляционный военный суд оставил без изменения вступивший в законную силу приговор 1-го Восточного окружного военного суда в отношении жителя г. Комсомольска-на-Амуре за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1.1. ст. 205.1 и ст. 276 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
Решением суда злоумышленник приговорён к 21 году лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что осужденный в марте 2024 года вступил в отношения сотрудничества с представителем украинской разведки, по заданию которого осуществлял приготовление к совершению в г. Комсомольске-на-Амуре ряда диверсионно-террористических акций с целью устрашения населения региона и страны, а также передал последнему графические изображения стратегически важного объекта государственной и экспериментальной авиации, расположенного на территории края.
Уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1.1. ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 276 (шпионаж) УК РФ возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю.
Приговор суда вступил в законную силу.