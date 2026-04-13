Житель Комсомольска-на-Амуре получил 21 год колонии строгого режима за шпионаж

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что осужденный в марте 2024 года вступил в отношения сотрудничества с представителем украинской разведки, по заданию которого осуществлял приготовление к совершению в г. Комсомольске-на-Амуре ряда диверсионно-террористических акций с целью устрашения населения региона и страны, а также передал последнему графические изображения стратегически важного объекта государственной и экспериментальной авиации, расположенного на территории края.