«Библионочь» пройдёт в Хабаровске в Дальневосточной научной библиотеке 18 апреля

Акцию посвятят Году единства народов России.

Источник: Хабаровский край сегодня

Субботним вечером 18 апреля Дальневосточная государственная научная библиотека распахнет свои двери для желающих присоединиться к самой долгожданной библиотечной ночи страны — Всероссийской акции «Библионочь-2026». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», она состоится уже 15-й раз.

В этом году «Библионочь» пройдет под девизом «Единство народов — сила России» тем более, что 2026 год объявлен президентом нашей страны Годом единства народов России.

Посетителей библиотеки ожидают книжные выставки и выставки ремесел народов, проживающих в Хабаровском крае, поэтические чтения и презентации новых книг, тематические экскурсии и квесты.

Гостей познакомят с возможностями искусственного интеллекта. Состоятся концерт и театрализованные представления.

Нескучно на «Библионочи» будет и самым маленьким гостям. Дети смогут посмотреть кукольный спектакль «Тэлунгэ: волшебные сказки», посмотреть мультфильмы о народах, населяющих Российскую Федерацию «Мульти-Россия», и поиграть в настольные игры.

Для посетителей устроят мастер-классы, на которых можно будет изготовить картины из лоскутков без иглы, гравюры из фольги, сувениры из фетра.

Желающих погрузиться в волшебную атмосферу «Библионочи» ждут 18 апреля с 19 до 23 часов в научной библиотеке по адресу: ул. Муравьева-Амурского, 1 и ул. Калинина, 77а. Стоимость билета — 500 рублей.