В Хабаровске 18-летний юноша вынес виски из магазина и сбежал от продавцов

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в открытом хищении алкоголя из магазина, сообщает hab.aif.ru.
По данным УМВД, инцидент произошёл в торговой точке на улице Суворова. Молодой человек зашёл в магазин по продаже алкоголя, спрятал под куртку бутылку виски и попытался покинуть помещение. Сотрудники магазина заметили его действия и попытались остановить, однако он выбежал из торговой точки.
Ущерб торговая компания оценила примерно в 2,5 тысячи рублей.
Отмечается, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности — за две кражи, включая хищение денежных средств с банковской карты.
По словам задержанного, он распивал алкоголь с друзьями, после чего решил таким образом продолжить застолье.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»). Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы, прокомментировал hab.aif.ru старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.