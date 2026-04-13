Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске 18-летний юноша вынес виски из магазина и сбежал от продавцов

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в открытом хищении алкоголя из магазина, сообщает hab.aif.ru.

По данным УМВД, инцидент произошёл в торговой точке на улице Суворова. Молодой человек зашёл в магазин по продаже алкоголя, спрятал под куртку бутылку виски и попытался покинуть помещение. Сотрудники магазина заметили его действия и попытались остановить, однако он выбежал из торговой точки.

Ущерб торговая компания оценила примерно в 2,5 тысячи рублей.

Отмечается, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности — за две кражи, включая хищение денежных средств с банковской карты.

По словам задержанного, он распивал алкоголь с друзьями, после чего решил таким образом продолжить застолье.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»). Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы, прокомментировал hab.aif.ru старший специалист по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.