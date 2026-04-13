Подросток получил травмы, убегая от полиции по крыше поезда в Акмолинской области

О произошедшем сообщила Instagram-страница Nayza Kokshe. По её данным, инцидент произошёл 11 апреля на станции Жайнак: четырнадцатилетний подросток упал с крыши грузового поезда. «Как он попал на крышу, с кем был, ехал или стоял поезд, пока неизвестно. Но факт есть. И это опасный участок движения железнодорожного транспорта», — говорится в посте.
Позже выяснилось, что подростков было двое, они жители Астаны. «Ребята устроили опасные игры, перепрыгивая с вагона на вагон. Их пытались снять с поезда, убегая, один из них упал всё-таки вниз, сломал ключицу. Другой ушиб ногу», — рассказали авторы поста.
В комментариях к посту представители Департамента полиции Акмолинской области подтвердили, что факт зарегистрирован в Отделе полиции Целиноградского района. Личности несовершеннолетних установлены. «В результате прыжка один из несовершеннолетних получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение Астаны. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В дальнейшем материал будет передан по территориальности в город Астану», — проинформировали в полиции.