Донор костного мозга дарит реальный шанс на выздоровление

Донорство костного мозга — реальный способ спасти жизнь людям с тяжелыми болезнями крови, иммунодефицитами или наследственными нарушениями.

Источник: Время

Трансплантация стволовых клеток из костного мозга помогает тем, чей собственный мозг не справляется с производством здоровых клеток крови. Эта процедура часто становится единственным спасением для пациентов с лейкозами, лимфомами, апластической анемией, иммунодефицитами, генетическими заболеваниями и некоторыми аутоиммунными болезнями. Поврежденный костный мозг перестает вырабатывать эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, а клетки от донора восстанавливают кроветворение и иммунитет.

Найти идеального донора — задача не из легких: шанс генетического совпадения с пациентом — 1 к 10 000 или даже 1 к 100 000. Среди родных братьев и сестер вероятность — около 25%, но и они не всегда подходят. Без близких родственников ищут в международных регистрах неродственных доноров. Чем больше людей в регистре, тем выше шансы. В России база доноров уступает немецкой, американской или израильской, что затрудняет поиск.

Успех трансплантации впечатляет: при острых и хронических лейкозах выживаемость достигает 70%, при апластической анемии — до 90%.

Как работает донорство?

HLA-типирование. Сдайте анализ крови или мазок изо рта — это определит ваш генетический «паспорт» иммунитета. Данные уйдут в регистр.

Поиск совпадения. Система автоматически проверит базу на совпадение с нужным пациентом.

Подтверждение. При потенциальном матче — углубленное тестирование и медосмотр донора.

Согласие. Донор может отказаться в любой момент, кроме этапа подготовки пациента к трансплантации (когда химиотерапия уже уничтожила его иммунитет). Отказ здесь может стоить жизни.

Забор клеток. Два способа:

Аферез: вводят стимулятор, потом забирают кровь, фильтруют стволовые клетки и возвращают остальное. Длится 5−6 часов, без госпитализации.

Эксфузия: под наркозом берут клетки из тазовой кости. Процедура — час, стационар — 1−2 дня.

Мифы и правда о донорстве.

Миф: опасно для здоровья. Факт: сдают не более 5% клеток, они восстанавливаются за 7−10 дней. Нет рисков иммунитета, хронических болезней или бесплодия — подтверждают многолетние данные.

Миф: очень больно. Факт: при аферезе — только дискомфорт от катетера, при эксфузии — наркоз, боли нет.

Миф: отнимает уйму времени. Факт: сама донация — часы, но обследования и логистика могут растянуться на недели или месяцы.

Миф: донор и пациент сразу знакомятся. Факт: анонимно. Встреча возможна через 2 года, по обоюдному желанию.

Кто может стать донором?

Гражданин РФ или иностранец с пропиской в России (от 1 года), 18−45 лет (иногда до 50), без противопоказаний (ВИЧ, рак, обострения психики и т. д.).

Как вступить в регистр?

Заявка через «Госуслуги» или в центрах крови/станциях переливания. Сдайте кровь из вены или буккальный мазок для HLA-типирования.