Самый высокий уровень качества жизни зафиксирован в Москве

Москва, Грозный, Сочи, Петербург и Владикавказ стали лидерами по качеству жизни в РФ по итогам первого квартала текущего года. Это следует из исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова.
Также к числу наиболее привлекательных для проживания городов относятся Екатеринбург, Калининград, Новороссийск, Вологда и Калуга.
Доступность жилья выше всего оценивают жители Оренбурга, Мурманска и Хабаровска. Лучшая экологическая обстановка в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. Самую высокую самооценку материального благополучия получили жители Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.
Названы и города, где требуется повышение качества жизни. В данный список попали Астрахань, Архангельск, Кемерово, Красноярск, Омск, Иркутск, Барнаул, Волгоград, Улан-Удэ, Йошкар-Ола, Киров, Чита, Стерлитамак, Нижневартовск, Новокузнецк, Оренбург, Челябинск и Якутск.
Рейтинг был сформирован на основе оценки уровня материального благополучия, доступности жилья, качества медуслуг, экологической ситуации, состояния образования и инфраструктуры, работы ЖКХ и местных властей, передает РИА Новости.
