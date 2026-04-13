Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самый высокий уровень качества жизни зафиксирован в Москве

Москва, Грозный, Сочи, Петербург и Владикавказ стали лидерами по качеству жизни в РФ по итогам первого квартала текущего года. Это следует из исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова.

Москва, Грозный, Сочи, Петербург и Владикавказ стали лидерами по качеству жизни в РФ по итогам первого квартала текущего года. Это следует из исследования заместителя научного руководителя Финансового университета при правительстве России Александра Шатилова.

Также к числу наиболее привлекательных для проживания городов относятся Екатеринбург, Калининград, Новороссийск, Вологда и Калуга.

Доступность жилья выше всего оценивают жители Оренбурга, Мурманска и Хабаровска. Лучшая экологическая обстановка в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. Самую высокую самооценку материального благополучия получили жители Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.

Названы и города, где требуется повышение качества жизни. В данный список попали Астрахань, Архангельск, Кемерово, Красноярск, Омск, Иркутск, Барнаул, Волгоград, Улан-Удэ, Йошкар-Ола, Киров, Чита, Стерлитамак, Нижневартовск, Новокузнецк, Оренбург, Челябинск и Якутск.

Рейтинг был сформирован на основе оценки уровня материального благополучия, доступности жилья, качества медуслуг, экологической ситуации, состояния образования и инфраструктуры, работы ЖКХ и местных властей, передает РИА Новости.

Исследователь космоса и ядерных технологий, отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол, сравнивая Москву и Вашингтон, заявил, что столица США за последние годы пришла в упадок и превратилась в «гетто». По его словам, на фоне Москвы Вашингтон сегодня выглядит «дешево» и неухоженно.

