В Хабаровске пресекли деятельность группы, организовавшей проституцию в саунах

«Как установили полицейские, лидером незаконного интим-бизнеса выступала 29-летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем с законом. Она занималась вербовкой совершеннолетних девушек, готовых оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение. В преступной схеме ей помогали четверо мужчин в возрасте от 25 до 37 лет. Трои из них выполняли функции водителей, доставляя “работниц” на собственных автомобилях к клиентам. Старший из сообщников — ранее судимый горожанин — выступал связующим звеном: он координировал заказы, поступавшие от администраторов городских бань и саун», — говорится в сообщении.