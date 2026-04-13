В Хабаровске пресекли деятельность группы, организовавшей проституцию в саунах

Сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий выявили и при силовой поддержке бойцов региональной Росгвардии пресекли деятельность криминальной группы, участники которой организовали занятие проституцией в банных комплексах краевого центра, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Как установили полицейские, лидером незаконного интим-бизнеса выступала 29-летняя местная жительница, ранее не имевшая проблем с законом. Она занималась вербовкой совершеннолетних девушек, готовых оказывать сексуальные услуги за денежное вознаграждение. В преступной схеме ей помогали четверо мужчин в возрасте от 25 до 37 лет. Трои из них выполняли функции водителей, доставляя “работниц” на собственных автомобилях к клиентам. Старший из сообщников — ранее судимый горожанин — выступал связующим звеном: он координировал заказы, поступавшие от администраторов городских бань и саун», — говорится в сообщении.
Для привлечения клиентов участники группы размещали в Интернете объявления с анкетами девушек, номерами телефонов и прейскурантом. Криминальная выручка распределялась следующим образом: половина суммы оставалась у вовлечённых в проституцию «работниц», а остаток забирала организатор, которая затем выплачивала фиксированное вознаграждение своим подельникам.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых оперативники изъяли документацию, средства связи, компьютерную технику, банковские карты и денежные средства. Также были изъяты и помещены на специализированную стоянку транспортные средства, использовавшиеся в незаконной деятельности.
Отделом дознания УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Восемь девушек, оказывавших интим-услуги, допрошены в качестве свидетелей и привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ.