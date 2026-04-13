Житель Хабаровского края получил 7 лет за обман семей участников СВО.

Советско Гаванский городской суд Хабаровского края сообщил о вынесении приговора в отношении гражданина З., который признан виновным в мошенничестве в отношении родственников участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба суда по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Преступная деятельность З. осуществлялась в период с августа 2023 года по октябрь 2024 года, когда он отбывал наказание в ФКУ «Исправительная колония № 5 УФСИН по Хабаровскому краю». Используя доступ к мобильным телефонам и интернету, осуждённый искал в социальных сетях объявления, размещённые близкими без вести пропавших военнослужащих. Затем он связывался с заявителями, прибегая к маскировке голоса, и представлялся пропавшим участником СВО.
Под предлогом получения средств на лечение после якобы полученного ранения З. убеждал родственников переводить деньги на указанные им счета. В результате таких действий четырём потерпевшим был нанесён ущерб на общую сумму более 1 334 000 ₽ Помимо этого, были выявлены три случая, когда граждане заподозрили неладное и отказались от перевода средств — эти эпизоды квалифицированы как покушение на мошенничество.
Суд признал З. виновным по ст. 159 УК РФ, учтя в общей сложности восемь эпизодов преступной деятельности. При определении наказания суд опирался на ч. 3 ст. 69 УК РФ и изначально назначил срок лишения свободы 6 лет 10 месяцев. Окончательный срок был скорректирован в соответствии со ст. 70 УК РФ за счёт частичного присоединения неотбытой части наказания по ранее вынесенному приговору и составил 7 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.
В рамках рассмотрения гражданских исков часть ущерба была компенсирована потерпевшим. Два лица добились полного возмещения на сумму 345 000 ₽, а ещё четырём потерпевшим суд присудил частичное возмещение в размере 930 000 ₽ В настоящее время приговор остаётся не вступившим в законную силу.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru