Названы города России с самым высоким качеством жизни

Наиболее высокий уровень качества жизни среди городов России за 2026 год зафиксирован в Москве, Грозном и Сочи. Такие данные содержатся в исследовании профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Шатилова.
«По итогам I квартала 2026 года города с самым высоким качеством жизни — это Москва, Грозный, Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ», — отмечается в материалах мониторинга.
Лучшие показатели экологической ситуации отмечены в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. Наиболее высокую самооценку материального благополучия демонстрируют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Ранее KP.RU сообщал, что в рейтингах качества жизни Россия демонстрирует позиции выше, чем у ряда зарубежных стран. По словам главы АСИ Светланы Чупшевой, Республика Крым и Липецкая область впервые смогли улучшить свои показатели и войти в топ-20 рейтинга качества жизни.