В Хабаровске гостья обчистила хозяйку после знакомства у магазина

В полицию обратилась жительница Железнодорожного района. По её словам, девушка, которую она пригласила к себе домой после случайного знакомства у продуктового магазина, похитила смартфон стоимостью 15 тысяч рублей и банковскую карту. Позже с её счёта исчезли ещё 10 тысяч рублей.