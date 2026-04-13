В Хабаровске гостья обчистила хозяйку после знакомства у магазина

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемую в краже денег и смартфона у случайной знакомой, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В полицию обратилась жительница Железнодорожного района. По её словам, девушка, которую она пригласила к себе домой после случайного знакомства у продуктового магазина, похитила смартфон стоимостью 15 тысяч рублей и банковскую карту. Позже с её счёта исчезли ещё 10 тысяч рублей.
Как установили сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 6, женщины познакомились вечером на улице. Новая знакомая пожаловалась на жизненные трудности, после чего хозяйка пригласила её домой. После застолья гостье вызвали такси, однако уже вскоре выяснилось, что из квартиры пропали телефон и карта.
На следующий день потерпевшая узнала в банке о переводе денег на неизвестные реквизиты.
По подозрению в совершении преступления задержана 23-летняя уроженка Комсомольска-на-Амуре. В Хабаровске она проживала в съёмных квартирах и хостелах, постоянного дохода не имела.
По версии полиции, девушка дождалась, пока хозяйка отвлечётся, и похитила смартфон и карту. Деньги она перевела на свой счёт, обналичила и потратила, а телефон выбросила. В ходе следственных действий у неё изъяли другой смартфон в счёт возмещения ущерба.
Возбуждены уголовные дела по статьям о краже. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.