Россияне стали чаще заказывать товары для дачи перед майскими праздниками

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россияне в преддверии майских праздников стали чаще заказывать товары для дома и дачи, рассказали РИА Новости в логистических компаниях.

«Да, в категории “Садоводство и растения” мы наблюдаем рост марта к январю на 33% и марта к февралю на 22%. Однако, традиционно, пик приходится на апрель», — ответили в СДЭК на вопрос о том, наблюдается ли рост заказов товаров для дома и дачи в связи с приближением майских праздников.

В «Деловых линиях» отметили, что с началом дачного сезона поставщики маркетплейсов и торговых сетей активно пополняют стоки у ритейлеров. Например, в марте и апреле по сравнению с январем и февралем отгрузки красок и лаков, садового инвентаря выросли более чем в 3 раза, удобрений — в 2,5 раза, строительных товаров — на 78%. Также увеличился спрос на доставку в ритейл сантехники, хозтоваров и инструментов.

«Мы видим рост категории хозяйственных товаров, однако в структуре всех наших перевозок их доля не оказывает существенного влияния на общий грузопоток. Дополнительно к сезонному спросу мы запустили перевозку мотоциклов, что также связано с началом активного весеннего периода», — отметил гендиректор федеральной транспортно-логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман.