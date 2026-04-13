Россияне стали чаще заказывать товары для дачи перед майскими праздниками

В «Деловых линиях» отметили, что с началом дачного сезона поставщики маркетплейсов и торговых сетей активно пополняют стоки у ритейлеров. Например, в марте и апреле по сравнению с январем и февралем отгрузки красок и лаков, садового инвентаря выросли более чем в 3 раза, удобрений — в 2,5 раза, строительных товаров — на 78%. Также увеличился спрос на доставку в ритейл сантехники, хозтоваров и инструментов.