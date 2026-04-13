Маск заявил о захвате власти в Венгрии организацией Сороса

Влияние в Венгрии оказалось у организации финансиста Джорджа Сороса. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, комментируя венгерские парламентские выборы.
«Организация Сороса захватила Венгрию», — написал миллиардер в социальной сети X.
Так Маск ответил на слова Алекса Сороса. Инвестор ранее заявил, что венгерский народ вернул себе страну.
Напомним, после подсчета 53,45% голосов партия «Тиса» получила 136 из 199 мест в парламенте Венгрии. Ранее правящая партия «Фидес» — 57 мандатов.
Лидер победившей на выборах оппозиционной партии Петер Мадьяр заявил о необходимости переговоров с Россией. Политик отметил сохранение энергетической зависимости Венгрии.
В то же время Мадьяр подчеркивал, что Венгрия должна вернуться к активному участию в работе Европейского союза и НАТО. Он добавил, что укрепит демократию Будапешта.