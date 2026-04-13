В части домов Иркутска 13 апреля отключат горячую воду

В Иркутске 13 апреля отключат горячую воду в некоторых домах Правобережного, Ленинского и Свердловского округов. Причина — плановые диагностика и ремонт на теплосетях.
Без отопления и горячей воды временно останутся отдельные здания на Безбокова, Желябова, Напольной, Баррикад, Слюдянской, Сарафановской, Освобождения, 2-й Батарейной, Ангарской, Центральной, Набережной, а также в микрорайонах Университетский и Приморский.
Специалисты заменят трубопроводы на улицах Приморской, 2-й Батарейной и Сухэ-Батора. В Университетском обновят задвижки на насосной станции, а на улице Напольной установят новые приборы учета расхода в центральном тепловом пункте.
Ранее сообщалось об отколючении света 13 апреля в Иркутске. Оно затронет многие адреса.