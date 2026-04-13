В Новосибирске выставили на продажу монету с Гагариным за 5 тысяч рублей при номинале в 10 рублей

На сайте бесплатных объявлений «Авито» житель Новосибирска выставил на продажу коллекционную монету, посвящённую первому космонавту Земли. Объявление появилось ещё 4 апреля, но внимание к себе привлекло именно в преддверии Дня космонавтики и 65-го юбилея полёта Юрия Гагарина.

Источник: Сиб.фм

Любопытнее всего в этой истории цена, которую владелец назначил за свой экземпляр. При скромном номинале в 10 рублей расстаться с монетой он готов не меньше чем за 5 тысяч. Продавец честно предупреждает, что вещь не новая и имеет статус бывшей в употреблении, а год её выпуска датируется 2001-м. Главную ценность раритету придаёт оформление: помимо портрета легендарного лётчика-космонавта, на металлической поверхности выбит и его личный автограф, что делает вещицу особенно привлекательной для фанатов космической тематики и нумизматов.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продается посеребренный антикварный графин за 267 тысяч рублей.