Гидрологи подтвердили начало ледохода на Амуре у Хабаровска

Река начала постепенно освобождаться ото льда.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вчера, 12 апреля, на Амуре у Хабаровска начался ледоход, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на гидрологов Хабаровского гидрометцентра. Наконец, свершилось!

Пора иди на набережную и, глядя на проплывающие льдины, загадывать желание!

Мы каждый год с таким нетерпением ждем ледоход, что торопимся и подвижки льда принимаем за сам ледоход. Некоторые наши коллеги радостно сообщили о начавшемся движении на нашей великой реке за несколько дней до того, как оно действительно случилось.

Синоптики в этом году оказались правы в своих прогнозах о гидрологии Амура: ледоход начался раньше обычного. Но в истории метеорологических наблюдений были и более ранние даты вскрытия реки. Например, несколько лет назад Амур у Хабаровска начал освобождаться ото льда 7 апреля.