Более 400 ДТП с начала года: озвучена статистика аварий в Новосибирской области

Согласно данным ГИБДД МВД РФ по региону, в самом Новосибирске зафиксировали 264 ДТП: три человека погибли, 325 пострадали. На федеральных трассах произошло 59 аварий, которые унесли 19 жизней и травмировали 66 человек. На дорогах регионального и межмуниципального значения — 61 ДТП, три погибших и 92 раненых.
Для повышения безопасности и снижения аварийности Госавтоинспекция Новосибирской области усилила контроль на самых опасных участках трасс. Наряды ДПС регулярно несут службу в местах концентрации ДТП и в зонах со сложной дорожной обстановкой.
Кроме того, инспекторы следят за состоянием дорог и инфраструктуры. Особое внимание — к строительным и ремонтным работам: проверяется, не создают ли они угроз для водителей и пешеходов. Также проводятся профилактические и просветительские мероприятия.
В 2025 году в Новосибирской области произошло 2882 ДТП. В результате аварий погибли 289 человек, еще 3491 получили травмы разной степени тяжести.
Ранее Госавтоинспекция Новосибирской области опровергла слухи о грядущем ужесточении административной ответственности за нарушение ПДД.