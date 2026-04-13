Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 400 ДТП с начала года: озвучена статистика аварий в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 апреля, ФедералПресс. За первые три месяца 2026 года в Новосибирской области произошло 439 ДТП. Жертвами аварий стали 27 человек, еще 545 получили травмы.

Источник: Соцсети

Согласно данным ГИБДД МВД РФ по региону, в самом Новосибирске зафиксировали 264 ДТП: три человека погибли, 325 пострадали. На федеральных трассах произошло 59 аварий, которые унесли 19 жизней и травмировали 66 человек. На дорогах регионального и межмуниципального значения — 61 ДТП, три погибших и 92 раненых.

Для повышения безопасности и снижения аварийности Госавтоинспекция Новосибирской области усилила контроль на самых опасных участках трасс. Наряды ДПС регулярно несут службу в местах концентрации ДТП и в зонах со сложной дорожной обстановкой.

Кроме того, инспекторы следят за состоянием дорог и инфраструктуры. Особое внимание — к строительным и ремонтным работам: проверяется, не создают ли они угроз для водителей и пешеходов. Также проводятся профилактические и просветительские мероприятия.

В 2025 году в Новосибирской области произошло 2882 ДТП. В результате аварий погибли 289 человек, еще 3491 получили травмы разной степени тяжести.

Ранее Госавтоинспекция Новосибирской области опровергла слухи о грядущем ужесточении административной ответственности за нарушение ПДД.