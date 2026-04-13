«Это он должен был тебя узнать»: казахстанская певица случайно засняла Максима Галкина в Нью-Йорке

Певица Енлик Курарбек, выступающая под псевдонимом Yenlik, сейчас отдыхает в Нью-Йорке. Артистка опубликовала в соцсетях видео, на котором танцует на знаменитой площади Таймс сквер. Примечательно, что в кадр попал российский комик, муж певица Аллы Пугачевой Максим Галкин. Рядом с ним стояла их совместная с Пугачевой дочь Лиза. «Так увлеклась, что не заметила Максима Галкина», — подписала девушка ролик. Комментаторов позабавил этой случай, о чем они и принялись шутить под постом. «Все верно, это не ты должна узнавать его, а он тебя», «Не знаю даже, что эпичнее… Нью-Йорк или Галкин», «Надо же) в Нью Йорке встретить Максима Галкина», «Галкин как настоящий», «Я так на вас засмотрелась, что и сама Галкина не заметила», «У себя в инсте он выглядит более стильным», — гласят комментарии под постом.