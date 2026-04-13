Рыбаки Хабаровского края нарастили вылов минтая до 139 тысяч тонн

Крупнотоннажный флот Хабаровского края завершил промысел минтая сезона «А» (запрет на добычу действует с 10 апреля). Итоговый вылов составил почти 139 тысяч тонн — это на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщает Комитет рыбного хозяйства правительства региона.
Хороший рост на бумаге обычно означает не только удачный промысел, но и напряжённую работу флота в сжатые сроки: весенняя путина, как правило, не про спокойствие, а про гонку со временем и погодой.
Вылов тихоокеанской сельди в Северо-Охотоморской подзоне достиг 30,2 тысячи тонн. На акваториях Восточной Камчатки и в Охотском море специализированные суда продолжают добычу трески и палтуса, включая прилов ската. Общий объём по этим видам — 56,7 тысячи тонн.
Отдельно ведётся промысел крабов: на Восточной Камчатке и Западном Сахалине работают суда четырёх компаний. Совокупный вылов крабов и креветки составляет около 3,5 тысячи тонн.
В целом рыбаки региона удерживают рост показателей: общий вылов уже приблизился к 184 тысячам тонн, что на 8,3% выше уровня прошлого года. Но сезон ещё не завершён — окончательные цифры, как обычно, покажет осень, когда море «подведёт итог» без скидок и поправок.