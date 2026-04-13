Эксперт Зайков объяснил, как маткапитал может помочь ребенку-инвалиду

МОСКВА, 13 апреля./ТАСС/. Средства маткапитала можно использовать для поддержки ребенка-инвалида, однако ими нельзя оплачивать медицинские услуги. Об этом сообщил ТАСС эксперт Президентской академии, доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Сергей Зайков.
«Материнский капитал не может быть использован на лечение ребенка в прямом смысле — то есть на оплату медицинских услуг. Однако законодательство предусматривает отдельное направление, связанное с поддержкой детей-инвалидов», — сказал Зайков.
По словам эксперта, с 2016 года средства маткапитала разрешили направлять на приобретение товаров и услуг, необходимых для социальной адаптации и интеграции в общество ребенка-инвалида. При этом такие расходы должны быть прямо предусмотрены индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА), подчеркнул Зайков.
Он также отметил, что маткапитал не покрывает медицинские услуги и не может быть использован для оплаты тех реабилитационных мероприятий и технических средств, которые уже включены в федеральный перечень, финансируемый государством по другим каналам.