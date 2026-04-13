В Новосибирской области введут летние ограничения для тяжеловесного транспорта

В Новосибирской области введут временные ограничения для тяжелых машин летом 2026 года. Эти правила будут действовать с 15 июня до 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.
Ограничения коснутся перевозки тяжелых грузов по дорогам с асфальтовым покрытием. Если днем температура воздуха поднимется выше 32 градусов, большегрузам разрешат ездить только ночью — с 22:00 до 10:00. При этом нагрузка на каждую ось транспорта не должна быть выше допустимых норм.
На участках дорог поставят знаки, которые показывают ограничение массы. Сотрудники ТУАД отмечают, что такие нормы помогут уберечь дороги от разрушения и сделать движение безопасным для всех водителей. Своевременный контроль позволит дорожному полотну дольше оставаться в хорошем состоянии.