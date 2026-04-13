В Приангарье прокуратура добилась взыскания более 67 млн рублей утильсбора

IrkutskMedia, 13 апреля. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего порядок начисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора. Установлено, что одно юридическое лицо ввезло на территорию России восемь единиц специальной техники без уплаты утилизационного сбора.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, по требованию прокуратуры Иркутская таможня провела камеральную проверку, по итогам которой было доначислено более 67,3 млн рублей. Эта сумма взыскана и перечислена в бюджет Российской Федерации.