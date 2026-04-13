На новой неделе красноярцам обещают промозглую погоду

По прогнозам синоптиков, наступившая неделя в Красноярске будет значительно холоднее предыдущей. При этом временами ожидаются смешанные осадки.
В понедельник воздух прогреется до +1, +3 °C. Во вторник ночью будет −6 °C, днем — около −2 °C. В среду и в четверг в течение суток температура составит от −7 до +3 °C. В пятницу обещают от −9 до +1 °C, а на выходных — от −11 до +4 °C.
Ежедневно будет преимущественно облачно и пасмурно — в прогнозе то мокрый снег, то дождь, то снег с дождем. Также временами ожидается усиление западного ветра до 11−13 м/с.
Атмосферное давление будет постоянно колебаться от нормального до высокого.
