В Новосибирской области работает линия «Ребёнок в опасности»

По номеру 123 можно в любое время сообщить о ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирцам напомнили о круглосуточной работе телефонной линии «Ребёнок в опасности». Обратиться за помощью можно в любое время — звонки принимают по номеру 123 или 8 (383) 363−59−08.

«Данная телефонная линия позволяет незамедлительно реагировать на обращения граждан о совершённом или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, оперативно принимать адекватные меры реагирования, ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье», — подчеркнули в региональном следственном управлении.

Сообщить о проблеме могут не только родители или законные представители, но и сами дети, а также любые очевидцы. Речь идёт не только о преступлениях — на линию принимают информацию о любых ситуациях, где есть угроза жизни и здоровью ребёнка или нарушаются его права.

В следственном управлении отмечают, что каждое сообщение рассматривается без промедления. Главная задача — вовремя заметить опасность и не допустить тяжёлых последствий.