Студентам в Туле предлагают зарплату до 205 тысяч рублей

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Студентам в Туле предлагают работу курьером с зарплатой до 205 тысяч рублей, при этом опыт работы не требуется, следует из результатов анализа самых высокооплачиваемых предложений для учащихся вузов, который сервисы «Работа.ру» и «Подработка» предоставили РИА Новости.
«Курьеру в Туле предлагают зарплату до 205 040 рублей. Опыт работы не требуется, можно выбрать удобный район и график работы, работодатель также предоставляет велосипед для передвижений», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в обязанности такого курьера входит доставка продуктов и товаров для дома до квартиры покупателя, взаимодействие с директором даркстора и другими курьерами, а также своевременное информирование команды о времени выхода на доставку, перерывах и непредвиденных ситуациях.
Кроме того, в Москве студентам предлагают подработку помощником руководителя с окладом до 145 000 рублей, а в Ноябрьске — работу сборщиком заказов с зарплатой до 159 000 рублей.
Среди других предложений — вакансия ассистента фитнес-тренера в Санкт-Петербурге с окладом до 150 000 рублей, digital-маркетолога в Красногорске с зарплатой до 120 000 рублей, а также интернет-маркетолога в Калуге с зарплатой до 110 000 рублей.