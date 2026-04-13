Москалькова: около 600 человек просят о переезде в РФ из-за репрессий на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила около 600 обращений от украинцев и россиян с просьбой о переезде в Россию на фоне политических преследований на Украине. Об этом она заявила в интервью ТАСС.
Москалькова уточнила, что примерно 500 обращений поступило от граждан Украины, которые просят о переселении в Россию. Украинцы заявляют о недопустимости политического давления.
По словам омбудсмена, еще около 100 обращений поступили от россиян. Они просят содействия в возвращении на родину. Москалькова добавила, что ведет постоянный диалог с Украиной и международными организациями по данным вопросам.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия в ходе очередного обмена вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Взамен Киеву были переданы 175 солдат ВСУ.
По данным Минобороны РФ, с территории Украины были возвращены семь жителей Курской области. Они незаконно удерживались киевским режимом.