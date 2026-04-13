В ОП предложили вернуть в школу общественно-полезный труд

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Дежурство по классу, уборку кабинетов, уход за пришкольным участком и другой общественно-полезный труд без обязательного согласования с родителями надо вернуть в российские школы. Такое мнение высказала ТАСС член Общественной палаты (ОП) РФ Ольга Павлова.
«Предлагается вернуть в школу общественно-полезный труд без обязательного согласования с каждым родителем. Труд в школе — это дежурство по классу, уборка кабинетов после уроков (своей парты, доски, подготовка класса к следующему уроку), уход за растениями в классе и рекреациях, это облагораживание школьной территории — уборка листвы, посадка деревьев и цветов, уход за пришкольным участком, работа в школьном саду (огородах), зимняя расчистка дорожек», — сказала Павлова.
По ее словам, идея возвращения общественно-полезного труда в школы находит глубокое обоснование в системе советского педагога и воспитателя Антона Макаренко. «Для Макаренко уборка — это не просто способ навести порядок, а инструмент воспитания коллектива. Важно, чтобы ребенок понимал: чистота в классе нужна ему и его товарищам, а цветы у школы — это красота, созданная их руками», — сказала Павлова.
Она отметила, что возвращение в школу общественно-полезного труда без обязательного согласования с каждым родителем — это шаг в сторону проверенной веками педагогической технологии, «где труд воспитывает характер и ответственность, формирует коллектив, где есть общие цели, и готовит к жизни, давая конкретные навыки и понимание ценности любого труда».
«Главное, что сегодня важно учитывать: этот труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма», — считает член ОП.