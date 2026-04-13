Рыбакиной пожелали белый Porsche на турнире WTA-500 в Штутгарте

Казахстанцы пожелали лучшей теннисистке страны и второй ракетке мира Елене Рыбакиной новый автомобиль по итогам турнира WTA-500 в Германии, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Турнир в Штутгарте пройдет с 13 по 19 апреля, и Рыбакина получила первый номер посева. Она начнет выступление со второго круга 15 апреля, где ее первой соперницей станет победительница пары Диана Шнайдер (Россия, 19-я) — Тамара Корпач (Германия, 109-я).

В 2024 году Рыбакина выигрывала этот турнир и получила в подарок от организаторов автомобиль Porsche.

Тогда теннисистка не смогла сесть за руль ввиду отсутствия водительских прав. А уже в этом году, под одной из веток в соцсети Threads, Федерация тенниса Казахстана пожелала Елене заполучить автомобиль белого цвета.

Общий призовой фонд нынешнего турнира составляет 1 064 510 долларов. Известно, что победительница соревнований помимо денежного вознаграждения получит автомобиль Porsche 911 Carrera S.

