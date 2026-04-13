Поисковики рассказали, можно ли найти следы семьи Усольцевых

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Следы пропавшей в тайге семьи Усольцевых могли затереться в течение зимнего периода и по весне обнаружить их будет практически невозможно, рассказали РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.

«В течение зимнего периода следы могут затереться, и по весне придется искать другие варианты поисков», — рассказали в организации.

При этом в центре подчеркнули, что надежда есть всегда.

«Наше дело — продолжать поиски», — отметили в организации.