Правительство Хабаровского края начало проверки в Вяземской районной больнице

Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил вице-губернаторам Артёму Мельникову и Сергею Кузнецову разобраться в ситуации, которая наблюдается сейчас в Вяземской районной больнице, — властями инициирована комплексная проверка. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», причиной разбирательств стали массовые обращения сотрудников медицинского учреждения.
По информации пресс-службы регионального правительства, медицинский персонал Вяземской районной больницы регулярно направлял обращения губернатору — люди жаловались, в частности, на некорректное начисление заработной платы, перегрузки, трудности с выполнением планов и нерешенные организационные вопросы.
— В связи с многочисленными жалобами медицинского персонала Вяземской районной больницы исполняющая обязанности главного врача Елена Стороженко временно отстранена от занимаемой должности. На время проведения комплексной проверки больницы назначен новый руководитель, — рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Накануне Артём Мельников и Сергей Кузнецов лично посетили Вяземскую районную больницу, где встретились с коллективом медицинского учреждения. Они выслушали претензии сотрудников и обозначили пути решения возникших проблем. Как отметил Артём Мельников, каждое замечание будет тщательно изучено, после чего примут соответствующие решения.
К комплексной проверке в настоящее время привлечены представители краевого профсоюза работников здравоохранения и комитета по труду и занятости населения — они проверят районную больницу на предмет соблюдения трудового законодательства. Помимо этого, на месте работают специалисты других медорганизаций края.