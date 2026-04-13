Профессор Финогенова рассказала, кто получит прибавку к пенсии в России в мае

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова назвала категории россиян, которые в мае получат прибавку к пенсии.
— Индексация пенсий в мае не предусмотрена, но выплаты ряда граждан будут пересчитаны в сторону увеличения, — цитирует ее РИА Новости.
Так, прибавку к пенсии получат бывшие члены летных экипажей авиации и работники угольной промышленности, для которых размер надбавки зависит от уровня заработной платы и продолжительности специального стажа.
Еще дополнительные выплаты полагаются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые постоянно проживают в РФ, а также в Литве, Латвии и Эстонии. Кроме того, с 2019 года им ежегодно ко Дню Победы выплачивают по 10 тысяч рублей, сказано в статье.
Также фиксированную выплату в составе страховой пенсии увеличат для россяин, которым исполнилось 80 лет в апреле, и тем, кому была присвоена первая группа инвалидности. Еще доплаты предусмотрены пенсионерам с иждивенцами. Фиксированная выплата увеличится на одну треть за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за трех человек.
