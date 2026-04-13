Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Владивостока останется без холодной воды 13 апреля — адреса

Отключения связаны с аварийно-ремонтными работами.

Источник: PrimaMedia.ru

Аварийные ремонтные работы стали причиной временного отключения холодного водоснабжения во Владивостоке в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба Примводоканала.

До 19:00 без холодного водоснабжения останутся жители следующих улиц:

  • Героев Варяга, 7;

  • Героев Варяга, 10а;

  • Героев Варяга, 2е;

  • Иртышская, 40/1;

  • Иртышская, 32;

  • Иртышская, 32/2;

  • Иртышская, корпус 2;

  • Иртышская, корпус 3;

  • Иртышская, 36;

  • Иртышская, 30а;

  • Иртышская, 26;

  • Днепровская, 15;

  • Днепровская, 18;

  • Днепровская, 24;

  • Днепровская, 38;

  • Днепровская, 35;

  • Днепровская, 30;

  • Тухачевского, 70;

  • Тухачевского, 28;

  • Тухачевского, 42;

  • Тухачевского, 33;

  • Тухачевского, 54;

  • Тухачевского, 72;

  • Тухачевского, 48а;

  • Тухачевского, 26;

  • Тухачевского, 38.