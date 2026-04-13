Часть Владивостока останется без холодной воды 13 апреля — адреса

Аварийные ремонтные работы стали причиной временного отключения холодного водоснабжения во Владивостоке в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба Примводоканала.
До 19:00 без холодного водоснабжения останутся жители следующих улиц:
Героев Варяга, 7;
Героев Варяга, 10а;
Героев Варяга, 2е;
Иртышская, 40/1;
Иртышская, 32;
Иртышская, 32/2;
Иртышская, корпус 2;
Иртышская, корпус 3;
Иртышская, 36;
Иртышская, 30а;
Иртышская, 26;
Днепровская, 15;
Днепровская, 18;
Днепровская, 24;
Днепровская, 38;
Днепровская, 35;
Днепровская, 30;
Тухачевского, 70;
Тухачевского, 28;
Тухачевского, 42;
Тухачевского, 33;
Тухачевского, 54;
Тухачевского, 72;
Тухачевского, 48а;
Тухачевского, 26;
Тухачевского, 38.