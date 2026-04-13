В Хабаровском крае житель получил 21 год за подготовку терактов и шпионаж

Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений по делу жителя Комсомольска-на-Амуре.

В Хабаровском крае апелляционный военный суд оставил без изменений приговор жителю Комсомольска-на-Амуре, ранее осуждённому за приготовление к террористическому акту, содействие террористической деятельности и шпионаж, — сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.

По данным следствия, в марте 2024 года мужчина вступил в контакт с представителем украинской разведки и согласился на сотрудничество. Связь и дальнейшее взаимодействие осуществлялись в рамках выполнения конкретных заданий.

Как установили оперативные службы, фигурант не ограничился перепиской или передачей общей информации. По заданию он начал подготовку к совершению диверсионно-террористических действий на территории Комсомольска-на-Амуре. Речь шла о планировании ряда акций, направленных на устрашение населения и дестабилизацию обстановки в регионе.

Параллельно, как следует из материалов дела, он собирал и передавал сведения о стратегически важном объекте государственной и экспериментальной авиации, расположенном на территории Хабаровского края. В частности, передавались графические изображения объекта, что позволило квалифицировать действия как шпионаж.

В УФСБ отмечают, что подготовка преступлений была пресечена на стадии реализации благодаря комплексу оперативно-разыскных мероприятий. Собранные доказательства легли в основу уголовного дела, которое расследовали следователи регионального управления ведомства.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. По совокупности преступлений ему назначено 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционный военный суд, рассмотрев доводы стороны защиты, не нашёл оснований для изменения приговора. Решение вступило в законную силу.