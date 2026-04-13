3,4 млн руб. лишилась пенсионерка из ЕАО после общения с мошенниками.

Полиция Еврейской автономной области расследует случай крупного мошенничества. Как сообщили в пресс службе УМВД по ЕАО, жертвой злоумышленников стала 66 летняя жительница региона. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Схема обмана началась с телефонного звонка: звонивший представился специалистом по установке домофонов и убедил женщину продиктовать четырёхзначный код. После этого на портале «Госуслуги» появилась запись о выдаче генеральной доверенности на имя постороннего мужчины.
Злоумышленники продолжили контакт, уже в роли «сотрудников службы безопасности». Они заявили, что доверенность оформлена на гражданина из «недружественного государства», и предупредили о возможной уголовной ответственности. Чтобы избежать проблем, женщине посоветовали перевести деньги на «безопасные счета».
Потерпевшая выполнила указания: сначала перевела 2 700 000 рублей, затем оформила кредит на 735 000 рублей и отправила эти средства тем же способом. Когда банк отказал в следующей заявке на заём, женщина обратилась к дочери — та заподозрила мошенничество и сообщила в полицию.
Общая сумма ущерба составила 3 421 000 рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление»). Ведётся расследование.
