Минздрав ужесточил правила продажи еще трех лекарственных препаратов

Габапентин, Баклофен и Дицикловерин+Парацетамол внесли в перечень предметно-количественного учета.

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минздрав России ужесточил правила продажи еще трех лекарственных препаратов, включив их в перечень предметно-количественного учета. Это следует из приказа министерства, который изучил ТАСС.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету», — говорится в документе.

Согласно приказу, в перечень предметно-количественных препаратов включены: Габапентин (противоэпилептическое средство), Баклофен (применяется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях), Дицикловерин+Парацетамол (обезболивающее).

Ранее Минздрав РФ ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности, внеся их в перечень предметно-количественного учета, соответствующий приказ вступил в силу 1 сентября 2024 года.