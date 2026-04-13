В Перми проходит Всероссийский фестиваль «Научная Вселенная Первых»

А ещё в рамках фестиваля Андрей Фурсенко, Дмитрий Махонин и Артур Орлов провели форсайт-сессию под названием «Открытия будущего». Пятьдесят ребят из семнадцати регионов рассказали, как они видят развитие разных сфер жизни — образования, спорта, культуры, транспорта — через 20−30 лет. Например, по их мнению, в будущем могут исчезнуть школьные классы и расписание: учиться можно будет в любом возрасте с помощью очков дополненной реальности. А в транспорте появятся летающие такси и поезда, которые будут домчать пассажиров за секунды, а светофоры начнут «разговаривать» с машинами, чтобы не было пробок.