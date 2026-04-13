В Перми проходит всероссийский фестиваль «Научная Вселенная Первых». Это большое событие для детей и молодёжи, которое организовало «Движение Первых». К нам в город приехали три тысячи человек: школьники, студенты, учителя и родители — чтобы окунуться в мир науки, поучаствовать в опытах, послушать лекции и отметить самых активных участников прошлого сезона.
На площадке фестиваля побывали помощник президента России Андрей Фурсенко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов. В выставочной зоне КВЦ «Пермь Экспо» они посмотрели больше 250 авторских проектов. Ребята из разных регионов привезли свои идеи и разработки — про космос, сельское хозяйство, робототехнику, IT и другие актуальные направления. Кроме того, гости фестиваля могли познакомиться с передовыми разработками пермских и российских компаний.
А ещё в рамках фестиваля Андрей Фурсенко, Дмитрий Махонин и Артур Орлов провели форсайт-сессию под названием «Открытия будущего». Пятьдесят ребят из семнадцати регионов рассказали, как они видят развитие разных сфер жизни — образования, спорта, культуры, транспорта — через 20−30 лет. Например, по их мнению, в будущем могут исчезнуть школьные классы и расписание: учиться можно будет в любом возрасте с помощью очков дополненной реальности. А в транспорте появятся летающие такси и поезда, которые будут домчать пассажиров за секунды, а светофоры начнут «разговаривать» с машинами, чтобы не было пробок.