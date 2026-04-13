Врач рассказала, о чем говорит привычка досаливать пищу

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Привычка досаливать пищу может свидетельствовать о дефиците натрия, развитии гипотонии и нарушениях в работе надпочечников, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.
«В первую очередь, это может быть связано с нарушением электролитного баланса, например с дефицитом натрия или других минеральных веществ. Человек может интуитивно компенсировать этот дефицит, добавляя соль в пищу», — сказала Закирова.
Она добавила, что эта привычка может указывать на развитие гипотонии или нарушения в работе надпочечников.
«Привычка также может свидетельствовать о развитии гипотонии. В некоторых случаях повышенное желание есть соль может быть связано с нарушениями в работе надпочечников, в частности, с гиперальдостеронизмом, когда чрезмерное количество альдостерона способствует задержке натрия в организме», — отметила Закирова.
Врач предупредила, что чрезмерное потребление соли может привести к гипертонии, заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы.