Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, о чем говорит привычка досаливать пищу

РИА Новости: привычка досаливать пищу может говорить о дефиците натрия.

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Привычка досаливать пищу может свидетельствовать о дефиците натрия, развитии гипотонии и нарушениях в работе надпочечников, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.

«В первую очередь, это может быть связано с нарушением электролитного баланса, например с дефицитом натрия или других минеральных веществ. Человек может интуитивно компенсировать этот дефицит, добавляя соль в пищу», — сказала Закирова.

Она добавила, что эта привычка может указывать на развитие гипотонии или нарушения в работе надпочечников.

«Привычка также может свидетельствовать о развитии гипотонии. В некоторых случаях повышенное желание есть соль может быть связано с нарушениями в работе надпочечников, в частности, с гиперальдостеронизмом, когда чрезмерное количество альдостерона способствует задержке натрия в организме», — отметила Закирова.

Врач предупредила, что чрезмерное потребление соли может привести к гипертонии, заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы.