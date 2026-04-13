В Красноярском крае за сутки при пожарах погибли два человека, двое пострадали

В Красноярске на улице Юности произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Из здания самостоятельно вышли 13 человек. Подросток 15 лет получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Площадь возгорания составила около 5 квадратных метров. На месте работали 29 человек и 10 единиц техники. Предварительная причина — короткое замыкание.