В Красноярском крае за сутки при пожарах погибли два человека, двое пострадали

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Богучанах огонь охватил хозяйственные постройки — два гаража и две летние кухни.

Источник: НИА Красноярск

Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. В ликвидации участвовали девять человек и три единицы техники. Мужчина получил отравление продуктами горения. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В селе Дрокино загорелись жилой дом и легковой автомобиль. Огонь распространился на площади около 122 квадратных метров. Пожар ликвидировали 11 человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

В Красноярске на улице Юности произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Из здания самостоятельно вышли 13 человек. Подросток 15 лет получил отравление продуктами горения и был госпитализирован. Площадь возгорания составила около 5 квадратных метров. На месте работали 29 человек и 10 единиц техники. Предварительная причина — короткое замыкание.

По информации краевого МЧС, за неделю в крае ликвидировано 112 пожаров. Погибли четыре человека, травмированы 11, спасены 22. Наиболее частые причины — неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и нарушения при эксплуатации печного оборудования.