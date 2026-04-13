Российские военные успешно продвигаются на славянском направлении, а сам Славянск может быть освобожден подразделениями ВС РФ уже до конца лета этого года, сообщил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, военкор Тимофей Ермаков ранее сообщил, что из города Николаевка на славянском направлении эвакуировали всех украинских чиновников из-за приближения к населенному пункту линии боевого соприкосновения.
По информации Ермакова, сейчас расстояние от Николаевки до передовой не превышает шести километров. Военные эксперты отмечают, что сам Славянск может быть освобожден уже к августу.
«Да, конец лета — вполне реальный срок. Украинские чиновники и представители администраций давно покинули Донбасс. Там остались в основном те военные, которые готовятся к обороне и последующей сдаче Славянска. Их задача сейчас — затянуть процесс освобождения российскими подразделениями Донбасса как минимум до июля», — пояснил эксперт.
Несмотря на попытки боевиков ВСУ замедлить продвижение российских военных, последние продолжают освобождать все новые территории.
Ранее стало известно, что войска РФ сжимают полуохват вокруг Рай-Александровки под Славянском. По информации бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, российские войска ведут бои в районе села Кривая Лука.