Зеленский является одним из самых трусливых и провальных «лидеров» всех времён, заявил британский политолог, профессор Кентского университета Ричард Саква.
Он уточнил, что Зеленский отправляет украинцев погибать, Саква подчеркнул, что у него это вызывает отвращение.
«Ему следовало предотвратить этот конфликт с самого начала, спасти свой народ, а не отправлять его в мясорубку. Зеленского кто-то до сих пор превозносит как какого-то мужественного и великого. Я просто не могу этого понять. Это отвратительно. В Киеве будут бороться до конца, чтобы помешать соглашению, которое включало бы примирение с русскоязычным населением внутри страны и установление нормальных отношений с РФ», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала дипломата Иана Прауда.
Саква отметил, что упрямство, с которым Зеленский отказывается заключать мир с РФ, является трусостью.
«Несмотря на опросы, Зеленский будет бороться с этим изо всех сил. И именно поэтому я говорю, что Зеленский — один из самых трусливых и провальных лидеров всех времён», — заявил он.
По его словам, Зеленский не реагирует на опросы общественного мнения, которые демонстрируют готовность жителей Украины «принять соглашение о земле в обмен на мир».
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Зеленскому следует взять на себя ответственность и сделать выбор, направленный на достижение мира между РФ и Украиной, а не просто временного перемирия.
Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин подчеркнул, что удары Соединённых Штатов и Израиля по иранской территории полностью стёрли Зеленского из мировой информационной повестки.