Юбилейный XV фестиваль Юрия Башмета торжественно открыли в Хабаровске

В Хабаровске состоялось торжественное открытие Юбилейного XV Международного музыкального фестиваля (0+) под артистическим руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ, всемирно известного альтиста и дирижера Юрия Башмета. Гала-концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» прошел на сцене Городского дворца культуры и собрал полный зал ценителей академической музыки. Открытие фестиваля также посетил губернатор края Дмитрий Демешин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Проведение таких значимых событий, как XV Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета становятся возможными благодаря поддержке президента нашей страны в развитии культуры. Мы убеждены: культура — это главное. Какой будет культура в стране, таким будет и общество. Желаем всем прекрасного времяпрепровождения на нашем фестивале, который пройдет не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре, Амурске и других городах края», — отметил генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Игорь Мосин.
Открытие фестиваля было приурочено к 65-летию первого полета человека в космос и состоялось в рамках Недели космоса при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и авиакомпании «Аэрофлот». Рано утром 12 апреля на взлетной полосе аэропорта Хабаровска имени Г. И. Невельского прошла необычная акция: камерный хор Московской консерватории выступил у борта самолета компании «Аэрофлот», носящего имя основателя практической космонавтики Сергея Королёва. Также коллектив порадовал музыкальным поздравлением пассажиров и посетителей терминала аэропорта.
Программа вечернего гала-концерта также напрямую связана с темой преодоления человеком земной гравитации: открыло программу произведение Кузьмы Бодрова «Мечта о космосе» (6+) для хора и оркестра. Выбор этой музыки в день 65-летия полета Юрия Гагарина стал символической связью между историей освоения космоса и традицией академического искусства.
«Идея родилась не случайно. Во-первых, сегодня мы отмечаем 65-летие полета Юрия Гагарина. Во-вторых, на этот же день приходится Пасха. Поэтому сначала — космос, потом — Пасха. Первое произведение имеет прямое отношение к Дню космонавтики. Мы уже исполняли его на Байконуре, на Стартовой площадке № 1», — комментирует Юрий Башмет.
Фестиваль продлится до 18 апреля 2026 года. В программе — новые встречи с классической музыкой, творческие эксперименты и выступления ведущих солистов России. Впервые концерты примет Советская Гавань, также выступления состоятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске и Николаевске-на-Амуре.
В это же время в краевой столице стартовала IX Международная музыкальная академия для одаренных детей в рамках Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета. В период с 11 по 17 апреля известные в стране и за ее пределами музыканты проводят мастер-классы для юных дальневосточных артистов.