Во Владивостоке впервые оштрафовали китайских экскурсоводов за нелегальную работу

Контроль за соблюдением законодательства в сфере экскурсионного обслуживания усилен в Приморье. С 2022 года в России действует запрет на работу иностранных граждан в качестве экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщила пресс-служба краевого министерства туризма.
«На Корабельной набережной в субботу, 11 апреля, во время проведения экскурсий были проверены семь групп туристов — пять с гостями из КНР и две с россиянами. Установлено, что в двух китайских группах экскурсии для своих соотечественников проводили граждане КНР», — говорится в сообщении.
В отношении этих лиц впервые за время проведения контрольно-надзорной деятельности возбуждены административные производства — составлены протоколы об административных правонарушениях. Данные о нарушениях будут направлены в Генеральное консульство КНР во Владивостоке.
Кроме того, один из российских экскурсоводов был привлечён к ответственности за отсутствие обязательного идентификационного бейджа, несмотря на наличие аттестации и записи в реестре. За такое нарушение при первом выявлении предусмотрено предупреждение; повторное — грозит штрафом.
Экскурсии без лицензии больше не пройдут: жёсткие правила для гидов ввели в Приморье.
Первые нарушители уже выявлены в ходе рейдов во Владивостоке.
Отмечается, что сегодня в Приморье зарегистрировано 280 аттестованных экскурсоводов, включая 68 гидов-переводчиков, владеющих китайским, английским и немецким языками. Это позволяет полноценно обслуживать иностранных туристов в рамках действующего законодательства.
Напомним, что с 1 марта 2026 года в Приморье введено обязательное требование: экскурсоводы и гиды-переводчики могут осуществлять деятельность только при наличии официальной аттестации и идентификационного бейджа.