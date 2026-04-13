В Новосибирской области за год в ДТП погибли 289 человек

Если говорить о 2025 годе в целом, то на территории области было зафиксировано 2882 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях погибли 289 человек, а ещё 3491 участник движения отделался травмами разной степени тяжести. При этом основная масса столкновений и наездов пришлась непосредственно на улицы Новосибирска. В черте мегаполиса случилось 1556 ДТП, унёсших жизни 62 человек и оставивших травмы у 1805 граждан. Федеральные трассы, проходящие через регион, хоть и менее загружены по числу инцидентов, но оказались куда более смертоносными относительно количества аварий. На них произошло 288 происшествий, где погибло 78 человек и пострадало 397. На дорогах регионального и межмуниципального значения зафиксировано 425 ДТП, жертвами которых стали 108 человек, а ранения получили 620.
Начало 2026 года также не внушает особого оптимизма. За три первых месяца в регионе уже успело случиться 439 аварий, унёсших 27 жизней и приведших к травмам у 545 пострадавших. В самом Новосибирске за этот период произошло 264 ДТП, где погибли 3 человека и 325 были ранены. Федеральные магистрали снова подтвердили статус зон повышенного риска: в 59 авариях там погибло 19 человек, ещё 66 получили травмы. На региональных и межмуниципальных трассах зафиксирован 61 инцидент с 3 погибшими и 92 пострадавшими.
Чтобы переломить тревожную тенденцию, сотрудники Госавтоинспекции усилили присутствие на наиболее проблемных отрезках. Наряды ДПС теперь несут службу в местах концентрации ДТП и на участках со сложной дорожной обстановкой в ежедневном режиме. Кроме того, полицейские внимательно следят за качеством самого асфальтового полотна и состоянием инженерных сооружений. Особый контроль введён за зонами проведения строительных и ремонтных работ, чтобы техника и ограждения не создавали дополнительных угроз ни для автомобилистов, ни для пешеходов. Параллельно ведётся и разъяснительная работа с населением.
