В Новосибирской области за год в ДТП погибли 289 человек

Если говорить о 2025 годе в целом, то на территории области было зафиксировано 2882 дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях погибли 289 человек, а ещё 3491 участник движения отделался травмами разной степени тяжести. При этом основная масса столкновений и наездов пришлась непосредственно на улицы Новосибирска. В черте мегаполиса случилось 1556 ДТП, унёсших жизни 62 человек и оставивших травмы у 1805 граждан. Федеральные трассы, проходящие через регион, хоть и менее загружены по числу инцидентов, но оказались куда более смертоносными относительно количества аварий. На них произошло 288 происшествий, где погибло 78 человек и пострадало 397. На дорогах регионального и межмуниципального значения зафиксировано 425 ДТП, жертвами которых стали 108 человек, а ранения получили 620.